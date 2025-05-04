Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mahmut Gülle, Ferhat Çalar
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, İshak Karaoğul, Oulare, Mukairu (Dk. 82 Aleksic), Enes Alıç, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Jefferson (Dk. 82 Sıraçhan Nas), Lico (Dk. 66 Balbudia), Hasani (Dk. 88 Eren Erdoğan), Babacar, Iskandarlı
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Talha Garip (Dk. 31 Ömer Çağrı Ataş), Kerem Altunışık, Murat Şamil Güler (Dk. 58 Halil İbrahim Atcı), Metehan Ünal (Dk. 66 Osman Katipoğlu), Umut Taniş, Enes Savucu
Goller: Dk. 11 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 19 Jefferson, Dk. 28 Oulare, Dk. 60 ve 90 Babacar, Dk. 76 Hasani (penaltıdan), Dk. 78 Mukairu, Dk. 85 Iskandarlı, Dk. 90+8 Sıraçhan Nas, Dk. 90+9 Hüsamettin Yener (Geosis Boluspor), Dk. 45+4 Enes Savucu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Muhammed Göktürk Gök (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 İshak Karaoğul, Dk. 90+10 Iskandarlı, Dk. 90+10 Eren Erdoğan (Geosis Boluspor), Dk. 39 Kerem Altunışık, Dk. 85 Çınar Yıldızlı, Dk. 90+10 Emircan Bayrakdar, Dk. 90+10 Osman Katipoğlu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)
KOCAELİ
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