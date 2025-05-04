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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:51 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:51
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mahmut Gülle, Ferhat Çalar

        Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, İshak Karaoğul, Oulare, Mukairu (Dk. 82 Aleksic), Enes Alıç, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 66 Hüsamettin Yener), Jefferson (Dk. 82 Sıraçhan Nas), Lico (Dk. 66 Balbudia), Hasani (Dk. 88 Eren Erdoğan), Babacar, Iskandarlı

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Talha Garip (Dk. 31 Ömer Çağrı Ataş), Kerem Altunışık, Murat Şamil Güler (Dk. 58 Halil İbrahim Atcı), Metehan Ünal (Dk. 66 Osman Katipoğlu), Umut Taniş, Enes Savucu

        Goller: Dk. 11 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 19 Jefferson, Dk. 28 Oulare, Dk. 60 ve 90 Babacar, Dk. 76 Hasani (penaltıdan), Dk. 78 Mukairu, Dk. 85 Iskandarlı, Dk. 90+8 Sıraçhan Nas, Dk. 90+9 Hüsamettin Yener (Geosis Boluspor), Dk. 45+4 Enes Savucu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 52 Muhammed Göktürk Gök (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 İshak Karaoğul, Dk. 90+10 Iskandarlı, Dk. 90+10 Eren Erdoğan (Geosis Boluspor), Dk. 39 Kerem Altunışık, Dk. 85 Çınar Yıldızlı, Dk. 90+10 Emircan Bayrakdar, Dk. 90+10 Osman Katipoğlu (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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