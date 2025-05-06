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        Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin camiye girdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:24
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        Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin camiye girmesi kamerada
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin camiye girdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, dün sabaha karşı Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil, Ebubekir Sıddık Camisi'nin duvarını yıkarak içeri girdi. 4 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Bu arada, kaza caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen aracın duvarı yıkarak caminin içine girmesi, araçtaki 4 kişinin dışarı çıkması ve yaralı sürücünün hastaneye kaldırılması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca, mahalle sakinlerinin yardım için camiye geldiği görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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