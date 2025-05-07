İzmit Körfezi'nde oluşan köpüksü tabakanın temizlenmesi için çalışma başlatıldı

Havaların ısınmasıyla oluşan tabakanın kooperatif sahasını kapladığını vurgulayan Baydaş, "Ağlarımız denizden tül gibi çıkıyor. Küçük ölçekli balıkçılarız. Ağlar çok berbat çıkıyor. Yıkamamız gerekiyor, zorlanıyoruz. Şu ortamda ağları atmıyoruz." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından deniz süpürgesiyle temizlik çalışması başlatıldı.

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