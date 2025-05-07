Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Satranç Şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar belli oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 3-7 Mayıs'ta gerçekleştirilen şampiyonada, 81 ildeki 138 okul takımından 736 sporcu yarıştı.

Turnuvada, küçükler genel kategoride Özel Beşsekiz Ortaokulu, kızlarda Hüseyin Saim Ekim Ortaokulu, yıldızlar genelde Özel Özden Boğaziçi Koleji Ortaokulu, kızlarda Özel Temel Değerler Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençler genel kategoride Antalya Anadolu Lisesi, kızlarda ise Yahya Akel Fen Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

TSF Genel Sekreteri Fırat Yalçın, basın mensuplarına, satranç sporunun 81 ilde teşkilatlandığını ve tabana yayıldığını söyledi.

Okullarda satrancı yaymak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Yalçın, ulusal ve uluslararası arenada sporcularının aldığı başarılarla mutlu olduklarını kaydetti.

Turnuvada takımıyla yıldız kızlar kategorisinde şampiyon olan Özel Temel Değerler Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aysu Sezer, satrancı çok sevdiğini ve 8 yıldır oynadığını belirtti.