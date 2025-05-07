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        Kocaeli'de seyir halindeki motosikletin alev alma anı güvenlik kamerasında

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki motosikletin alev alması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:51 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:51
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        Kocaeli'de seyir halindeki motosikletin alev alma anı güvenlik kamerasında
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki motosikletin alev alması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, motosikletten inerek uzaklaştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki esnafın müdahalesiyle söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan motosikletin alev alma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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