Kocaeli'de seyir halindeki motosikletin alev alma anı güvenlik kamerasında

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, motosikletten inerek uzaklaştı.

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