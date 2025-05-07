Kocaeli'de seyir halindeki motosikletin alev alma anı güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki motosikletin alev alması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeki motosikletin alev alması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, motosikletten inerek uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredeki esnafın müdahalesiyle söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan motosikletin alev alma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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