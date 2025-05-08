Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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