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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:52 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:56
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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