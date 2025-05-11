Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi, öğrencilere farkındalık eğitimi verdi

Ofisten yapılan açıklamaya göre, Prometeon şirketi işbirliğiyle Hasanpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Sanayi Altyapı ve Yenilikçilik Komisyonu'ndan Prof. Dr. Esra Can Doğan, "Su Kirliliği ve Alternatif Su Kaynakları", Doç. Dr. Canan Cimşit, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri", Dr. Aynur Yaşar ise "Küresel Isınma ve Ekosistem Üzerine Etkileri" konularında öğrencilere eğitim verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, etkinlikte bulunmanın kendileri için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda sorumluluğun yerine getirilmesi olduğunu belirtti.

Öğüt, sürdürülebilirliğin sadece akademik kavram ya da çevreci yaklaşım olmadığına işaret ederek, "Sürdürülebilirlik yaşadığımız dünyanın geleceğini belirleyen temel bir yaşam biçimidir. Sizler, geleceğin bilim insanları, mühendisleri, öğretmenleri ve liderlerisiniz. Bugün çevreyi korumayı öğrenen bir çocuk, yarın dünyayı değiştirebilecek bir birey olabilir. İşte bu yüzden, küçük yaşlarda kazanacağınız çevre bilinci hem kendi hayatınızı hem de içinde yaşadığınız dünyayı şekillendirecek kadar değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.