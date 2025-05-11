Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, bu maçta takımın başındaki son görevine çıktığını, kupa töreninin ardından herkese veda edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 19:26 Güncelleme: 11.05.2025 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, bu maçta takımın başındaki son görevine çıktığını, kupa töreninin ardından herkese veda edeceğini açıkladı.

        İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça dair konuşacak pek bir şey olmadığını, sonrasında dahil olduğu bir serüvende mutlu sona ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Kolay gibi gözüken aslında zor bir sezonu mutlu şekilde geride bıraktıklarını belirten Taşdemir, Kocaelispor camiasının yeniden Süper Lig'de olmasına bir nebze de olsa vesile olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Taşdemir, hayatta hiçbir şeyin kolay olmadığına değinerek, "Bu da dışarıdan çok kolaymış gibi gözükebilir ama çok zorluklarını da yaşadık. Kendi içimizde zorlukları tolere ettik ve çok şükür mutlu sona ulaştık." diye konuştu.

        Şampiyonlukta emeği geçen futbolculara teşekkür eden Taşdemir, "Çok önemli bir karakter koydular ortaya. Önemli olan bu kentin Süper Lig'de olmasıydı. Bunu başaran bir ekibin içinde olduğum için hem kendimle hem de ekibimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Taşdemir, ilk geldiği gün birlik ve beraberlik içinde olmaları halinde bu işi başarabileceklerini söylediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün benim son maçımdı, son görevimdi. Kupayı aldıktan sonra herkese veda edeceğim. Bizi destekleyen, desteklemeyen, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir 5 ay geçirdim. Kişiler önemli değil, önemli olan camialar. Bu camianın yeri Süper Lig'di. Burada olduğu için de çok mutluyum."

        Taşdemir, konuşmasının soru-cevap bölümüne geçtiği sırada toplantı salonuna giren Kocaelisporlu oyuncuların sürpriziyle karşılaştı. İsmet Taşdemir'i ıslatan futbolcular, bir süre şampiyonluğu kutladı.

        - Ankara Keçiörengücü cephesi

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım da sahaya Kocaelispor'un şampiyonluğu, kendilerinin de ligde kalmayı garantilemiş bir şekilde çıktığını, bundan dolayı hiçbir iddiası olmayan bir maç olduğunu belirterek, kendileri açısından sevindirici olanın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan maçı bitirmeleri olduğunu söyledi.

        Bir futbolsever olarak Kocaeli şehrinin Süper Lig'e çıkmasına çok sevindiğini belirten Yıldırım, "Kocaeli'nin taraftarıyla, takımıyla Süper Lig'e renk katacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl Kocaelispor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"

        Benzer Haberler

        Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından
        Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir görevi bıraktığını açıkladı
        Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir görevi bıraktığını açıkladı
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü: 4-1
        Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü: 4-1
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de Anneler Günü programına...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de Anneler Günü programına...
        Davutoğlu: Sokak çetelerinin sonunu getirmeden çocuklarımıza, annelerimize...
        Davutoğlu: Sokak çetelerinin sonunu getirmeden çocuklarımıza, annelerimize...