Kocaeli Valisi Aktaş, "13 Mayıs Türk Dil Bayramı"nı kutladı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "13 Mayıs Türk Dil Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aktaş, mesajında, dünyanın köklü ve zengin dillerinden olan Türkçenin, 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla Anadolu'da ilk kez devlet dili olarak kabul edilmesinin 748'inci yıl dönümünü idrak ettiklerini belirtti.

Türk tarihinin, kültürünün, gelenek ve göreneklerinin korunabilmesinin ancak dil ile mümkün olduğunu vurgulayan Aktaş, bu sebeple Türkçenin her kelimesinin toplumu birbirine bağlayan en güçlü bağlardan biri olduğunu anlattı.

Aktaş, gerek konuşan kişi bakımından gerek yayıldığı coğrafi alan itibariyle dünya dilleri arasında bilinirliği olan Türkçe'nin, milli kültürün ve milli kimliğin ortak ifade aracı olduğuna değinerek, "Türkçe, Avrasya coğrafyasının farklı noktalarına dağılmış aziz Türk milletinin şanlı varoluşunun en önemli faktörü olarak telakki edilmektedir.​​​​​​​ Bu duygu ve düşüncelerle dilimizin gelişmesini, zenginleşerek bugünkü seviyeye ulaşmasını sağlayanlara şükranlarımı sunuyor, aziz milletimizin Türk Dil Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.