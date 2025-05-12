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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde köpüksü tabaka oluştu

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde köpüksü tabaka görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:38 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:47
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde köpüksü tabaka oluştu
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde köpüksü tabaka görüldü.

        4 Temmuz Mahallesi'ndeki sahilde, teknelerin bulunduğu alanda köpüksü tabakalar oluştu.

        İki gündür bölgede etkili olan öbekler halindeki tabakalar, zaman zaman yağan yağmurun etkisiyle azaldı.

        Dağılan tabakalar, dalgalarla açıktan kıyıya doğru sürüklenerek teknelerin bulunduğu alanda toplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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