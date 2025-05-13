Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartmanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartmanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Dumlupınar Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede yaşayan Ayşe S. ile 5 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan anne ve oğlu tedbir amaçlı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, dairenin bir odasında hasara neden oldu.
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