Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi

Yangın, dairenin bir odasında hasara neden oldu.

Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan anne ve oğlu tedbir amaçlı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.