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        Çayırova'da 12 özel bireye asker kınası eğlencesi düzenlendi

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde askerlik yapma hayali kuran 12 özel birey için asker kınası eğlencesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:37 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:33
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        Çayırova'da 12 özel bireye asker kınası eğlencesi düzenlendi
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde askerlik yapma hayali kuran 12 özel birey için asker kınası eğlencesi yapıldı.

        Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Engelliler Haftası" kapsamında Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde, Derince Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığına temsili askerlik vazifesine gidecek 12 özel birey için kına programı düzenlendi.

        Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Türk Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlikte Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, özel bireylere asker künyesi ve çantası hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çifti, "Askerlik bizim için çok kutsal bir görev, burada temsili de olsa özel çocuklarımızı hep birlikte askere uğurlayacağız. Rabbim hepsine hayırlı tezkereler nasip eylesin. Askerlik ocağı, peygamber ocağıdır." ifadelerini kullandı.

        Türk bayrağı açıp hatıra fotoğrafı çektiren özel bireylerin eline, aileleri tarafından askerlik kınaları yakıldı.

        Özel bireyler 1 günlük temsili askerlik yaparak tezkere heyecanı yaşayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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