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        Kocaeli'de biyonik kulak kullanan çocuklar piknikte buluştu

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), biyonik kulak kullanan çocuklar ve ailelerinin bilgilendirilmesi amacıyla piknik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:54
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        Kocaeli'de biyonik kulak kullanan çocuklar piknikte buluştu
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        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), biyonik kulak kullanan çocuklar ve ailelerinin bilgilendirilmesi amacıyla piknik düzenledi.

        KOÜ Derbent Uygulama Oteli'nde bir biyonik kulak firmasının işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, kullanıcı 24 çocuk ve aileleri katıldı.

        Kahvaltı yapan çocuklar, daha sonra otelin bahçesindeki kovboy kasabası temalı parkta eğlendi. Etkinliğe özel hazırlanan tişörtleri giyen çocuklar, balon patlatma, halat çekme ve çuval yarışı yaptı.

        Etkinlik, biyonik kulakla ilgili bilgilendirme seminerinin ardından sona erdi.

        KOÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Öztürk, doğuştan işitme engelli çocukların duyma ve konuşma problemlerinin biyonik kulak sayesinde büyük oranda aşıldığını belirtti.

        Cihaz kullanan çocukların kendilerini farklı hissedebildiğine değinen Öztürk, "Etkinliğimizde biyonik kulak kullanan çocuklarımızı bir araya getirmeyi, birbirlerine destek olmalarını sağlamayı ve bilgilendirmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, KOÜ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Mutlu ile uzman odyolog Merve Durgut da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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