Kocaeli'de biyonik kulak kullanan çocuklar piknikte buluştu

Etkinliğe, KOÜ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Mutlu ile uzman odyolog Merve Durgut da katıldı.

Cihaz kullanan çocukların kendilerini farklı hissedebildiğine değinen Öztürk, "Etkinliğimizde biyonik kulak kullanan çocuklarımızı bir araya getirmeyi, birbirlerine destek olmalarını sağlamayı ve bilgilendirmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

Kahvaltı yapan çocuklar, daha sonra otelin bahçesindeki kovboy kasabası temalı parkta eğlendi. Etkinliğe özel hazırlanan tişörtleri giyen çocuklar, balon patlatma, halat çekme ve çuval yarışı yaptı.

KOÜ Derbent Uygulama Oteli'nde bir biyonik kulak firmasının işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, kullanıcı 24 çocuk ve aileleri katıldı.

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