Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 80 kümes hayvanı telef oldu

Köpeklerin saldırısında 80 tavuk, civciv ve ördeğin telef olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 80 tavuk, civciv ve ördek telef oldu.

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