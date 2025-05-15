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        Kocaelispor'da kombine fiyatları belli oldu

        Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un, yeni sezonda Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynayacağı resmi maçlarda geçerli olacak kombine bilet fiyatları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:09 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:09
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        Kocaelispor'da kombine fiyatları belli oldu
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        Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un, yeni sezonda Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynayacağı resmi maçlarda geçerli olacak kombine bilet fiyatları açıklandı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'ndaki tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombine yenileme döneminin bugün başladığı belirtildi.

        2024-2025 sezonu kombine sahiplerinin, 19 Mayıs Pazartesi saat 23.59'a kadar, bir önceki sezon satın aldıkları koltuğu veya stadyumda talep ettikleri herhangi bir koltuğu yüzde 10 indirimli satın alma hakkına sahip olacağı aktarılan açıklamada, "2025-2026 futbol sezonu kombine yenileme işlemleri sadece Passolig web sitesi ve Passolig mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek olup, KS Store'da yer alan bilet satış noktasında herhangi bir kombine yenileme işlemi olmayacaktır. Kombine satışları sadece Kocaelispor logolu Passolig kart sahiplerine yapılacaktır. Kombine satışı için taraftarlarımızın Kocaelispor logolu Passolig kartlarının e-bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2026'ya kadar uzatmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, Kocaelispor logolu Passolig kartlarının e-bilet kullanım süresi 31 Mayıs 2026 ve sonrası tarihlerde bitecek taraftarların herhangi bir süre uzatım işlemi yapmasına gerek olmadığı kaydedildi.

        Kocaelispor'da kombine bilet fiyatları şu şekilde:

        Numaralı Alt VIP: 25 bin lira

        Numaralı Üst VIP: 20 bin lira

        Doğu Maraton Alt: 18 bin lira

        Doğu Maraton Üst: 14 bin lira

        Güney Kale Arkası Alt: 7 bin lira

        Güney Kale Arkası Üst: 6 bin 250 lira

        Kuzey Kale Arkası Alt: 7 bin lira

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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