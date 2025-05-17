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        Kocaeli'de ulaşım 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:10
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        Kocaeli'de ulaşım 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler, 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak.

        UlaşımPark bünyesindeki Hat 200, Hat 250 ve Hat 700 ise ücretli hizmet vermeye devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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