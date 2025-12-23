Habertürk
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Giriş: 23.12.2025 - 17:03 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:03
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli

        Hakemler: Turgut Doman, Sabri Öğe, Selim Şenöz

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh (Dk. 83 Ahmet Oğuz), Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Keita (Dk. 61 Linetty), Churlinov (Dk. 61 Furkan Gedik), Nonge (Dk. 71 Mustafa Ege Bilim), Rivas, Petkovic (Dk. 71 Agyei)

        Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay (Dk. 68 Orhan Ovacıklı), Gerxhaliu (Dk. 77 Rodriguez), Yiğit Baran Karaoğlan (Dk. 78 Eren Tozlu), Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Dk. 58 Mustafa Fettahoğlu), Sefa Akgün (Dk. 59 Baiye), Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Sylla

        Goller: Dk. 18 ve 45 Churlinov, Dk. 53 Nonge (Kocaelispor), Dk. 88 Baiye (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 47 Emre Erdem (Erzurumspor FK), Dk. 76 Balogh, Dk. 85 Linetty (Kocaelispor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

