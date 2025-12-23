Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:TurkaAraç Muayene Kocaeli
Hakemler: Turgut Doman, Sabri Öğe, Selim Şenöz
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh (Dk. 83 Ahmet Oğuz), Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Keita (Dk. 61 Linetty), Churlinov (Dk. 61 Furkan Gedik), Nonge (Dk. 71 Mustafa Ege Bilim), Rivas, Petkovic (Dk. 71 Agyei)
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay (Dk. 68 Orhan Ovacıklı), Gerxhaliu (Dk. 77 Rodriguez), Yiğit Baran Karaoğlan (Dk. 78 Eren Tozlu), Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Dk. 58 Mustafa Fettahoğlu), Sefa Akgün (Dk. 59 Baiye), Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Sylla
Goller: Dk. 18 ve 45 Churlinov, Dk. 53 Nonge (Kocaelispor), Dk. 88 Baiye (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 47 Emre Erdem (Erzurumspor FK), Dk. 76 Balogh, Dk. 85 Linetty (Kocaelispor)
