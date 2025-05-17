Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, öğrenci ve aile kombinelerine yüzde 41 indirim uygulayacak

        Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da öğrenciler ve aileler, kombine biletlerini yüzde 41 indirimli satın alabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, öğrenci ve aile kombinelerine yüzde 41 indirim uygulayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da öğrenciler ve aileler, kombine biletlerini yüzde 41 indirimli satın alabilecek.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce açıklanan takvim doğrultusunda mevcut kombine kartları yenileme, kurumsal ve kongre üyelerine kombine satışlarının 1 Haziran'da sona ereceği kaydedildi.

        Genel kombine satışlarının 1 Haziran itibarıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, "1 Haziran'da başlayacak genel kombine satışlarında aile ve öğrenci kombine indirimleri uygulanacaktır. 1 Haziran'dan itibaren öğrenciler ve aileler (anne, baba ve en fazla 5 çocuk) öğrenci ve kimlik kartlarını KS Store bilet satış noktasında bulunan bilet satış sorumlularına ibraz etmeleri durumunda Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda bulunan diledikleri tribünde yüzde 41 indirimli olarak kombine alma hakkına sahip olacaklardır. Öğrenciler ve aile kombine satışları kesinlikle KS Store bilet satış noktasında yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!

        Benzer Haberler

        Takla atıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Takla atıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen domateslerin hasadına başlandı
        Kocaeli'de volkanik cürufla yetiştirilen domateslerin hasadına başlandı
        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik levhasına çarpan otomobil ulaşı...
        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik levhasına çarpan otomobil ulaşı...
        Kına eğlencesinde gelin ile 2 kişiyi yaralayan disko topunun düştüğü anlar...
        Kına eğlencesinde gelin ile 2 kişiyi yaralayan disko topunun düştüğü anlar...
        Kocaeli'de ulaşım 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
        Kocaeli'de ulaşım 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
        Kına gecesinde dev 'disko topu' yerinden koptu; gelin ve 2 kişi yaralandı
        Kına gecesinde dev 'disko topu' yerinden koptu; gelin ve 2 kişi yaralandı