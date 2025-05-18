Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Kocaeli'de yapıldı

TOSFED Drift Kupası'nda ise Hüseyin Tantu birinciliği, Muhammed Başer ikinciliği, Serdar Nartak üçüncülüğü elde etti.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde ICRYPEX, Spor Toto ve HT Spor katkılarıyla organize edilen şampiyonanın ilk yarışında, 2 kategoride 18 sporcu mücadele etti.

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