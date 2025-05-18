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        Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Kocaeli'de yapıldı

        2025 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 19:28 Güncelleme: 18.05.2025 - 19:28
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        Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Kocaeli'de yapıldı
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        2025 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ilk yarışı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.

        Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde ICRYPEX, Spor Toto ve HT Spor katkılarıyla organize edilen şampiyonanın ilk yarışında, 2 kategoride 18 sporcu mücadele etti.

        Sabah antrenman turlarıyla başlayan organizasyon, sıralama turlarının ardından eleme eşleşmeleriyle tamamlandı.

        Yarışta İbrahim Yücebaş birinci, Ömer Mert Örs ikinci, Harun Karabulut üçüncü oldu.

        TOSFED Drift Kupası'nda ise Hüseyin Tantu birinciliği, Muhammed Başer ikinciliği, Serdar Nartak üçüncülüğü elde etti.

        Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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