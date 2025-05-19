Kocaeli'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşe, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, lise ve üniversite öğrencileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Yürüyüşün ardından korteje katılanlar, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen diğer etkinliklere ve konsere katıldı.

Korteje katılanlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde ellerinde bayraklar ve meşalelerle rota boyunca yürüyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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