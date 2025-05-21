Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de, Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

        Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 21:14 Güncelleme: 21.05.2025 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de, Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği yapıldı.

        Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak, Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak sürgünde ölenler için dua edildi.

        Ardından, Kafkas halklarının sürgünden sonra ulaştıkları Babalı sahiline yürüyen katılımcılar, Kafkas Sürgünü Anıtı'na ve denize çelenk bıraktı, karanfil attı.

        Katılımcılar, atalarının karaya çıktıklarında sahile yakın alanda barındıkları düşünülen mağarayı ziyaret ederek, mağaranın taşlarına 161 yıl önce kazındığı tahmin edilen yazılara baktı.

        Daha sonra ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde "Nart ateşi"ni tutuşturarak nöbet tuttu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi

        Benzer Haberler

        Solaryum cihazında unutulan Gülşah'tan mahkeme kararına tepki: Sağlık bu ka...
        Solaryum cihazında unutulan Gülşah'tan mahkeme kararına tepki: Sağlık bu ka...
        Kocaeli'nin lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
        Kocaeli'nin lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Birlik olursak bileğimizi kimse bükemez
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Birlik olursak bileğimizi kimse bükemez
        Yaşadığı evde karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
        Yaşadığı evde karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de silahla karnından yaralanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldı...
        Kocaeli'de silahla karnından yaralanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldı...
        Derede boğulan 16 yaşındaki Arda, son yolculuğuna uğurlandı
        Derede boğulan 16 yaşındaki Arda, son yolculuğuna uğurlandı