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        Kocaelispor'da başkan Durul, üyelerle bir araya geldi

        Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da başkan Recep Durul, kulübü kurumsal üye olan firmaların yöneticileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 22:17
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        Kocaelispor'da başkan Durul, üyelerle bir araya geldi
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        Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da başkan Recep Durul, kulübü kurumsal üye olan firmaların yöneticileriyle bir araya geldi.

        Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen programda konuşan Durul, 16 yıl sonra tekrar Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un şehrin ve taraftarların umudu ve moral kaynağı olduğunu söyledi.

        Üyelerin takıma verdiği desteğin önemine değinen Durul, şunları kaydetti:

        "Dün başkası vardı, bugün biz varız, yarın bir başkası olacak. Dolayısıyla burada hizmet eden her arkadaşımızın mutlaka Kocaelispor'a bir değer katması, yukarıya taşıması ve süreç basamaklarını çıkarması, yani onu mağdur etmemesi gerekiyor. Bugün aramızda olmayan, hayatta olmayan ama hep kalbimizde olan bu takımın, bu kulübün, bu camianın kurucularına, bu camiaya hizmet etmiş herkese, Kocaelispor yolunda hayatını kaybetmiş tüm insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu şampiyonluğu onlara armağan ediyoruz. 'Sen yaptın ben yaptım.' diye bir şey yok."

        Süper Lig'de de aynı ciddiyet ve disiplinle hareket etmeyi planladıklarını vurgulayan Durul, şöyle devam etti:

        "Süper Lig, alt ligler gibi değil. Daha güçlü kadro kurmak gerekiyor. Daha güçlü kararlar almak gerekiyor. Daha doğru adımlar atmak gerekiyor. Dolayısıyla profesyonel bakış açısını güçlendirmek gerekiyor. Biz Kocaelispor olarak kavganın içinde olmadık. Hakem ve federasyon noktasında hiçbir grupla çatışma içerisine girmedik. Sahada kaldık, işimizde kaldık ve bunun da meyvesini hep birlikte gördük. Süper Lig'de böyle değil. Daha çetin kavgalar var ama biz yine orada olmayacağız. Kocaelispor'un ruhu ve anlayışıyla kadromuzu kuracağız. Takımımızı kuracağız ve en iyi şekilde hem taraftarlarımızı hem şehrimizi temsil edeceğiz."

        Durul, kurumsal üye olarak camiaya destek verenlere de teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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