Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 04:50 Güncelleme: 23.05.2025 - 04:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Mollafenari Mahallesi’nde makilik alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Temel Sever ile Veysel Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Kuyuda bulunan gaz tahliye edildikten sonra ekipler, Sever ile Eroğlu'nun cansız bedenlerini kuyudan çıkardı.

        Sever ile Eroğlu'nun cenazeleri, Gebze Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        Hastaneden ayrılan İnan Kıraç saatler sonra evine döndü
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
        Rusya'dan tampon bölge kararı
        Rusya'dan tampon bölge kararı
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        Şükriye Aci ve Özer Aci canlı yayında ilk defa karşı karşıya geldi
        "Nükleer silah edinme peşinde değiliz"
        "Nükleer silah edinme peşinde değiliz"
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        Trafikte korku dolu anlar
        Trafikte korku dolu anlar
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Zenit'in Gedson Fernandes ısrarı!
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        Parkta 2 genci lazerle taciz edip, bıçakla yaralayan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!

        Benzer Haberler

        Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı...
        Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı...
        Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başla...
        Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başla...
        Kocaeli'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Silah sesi duyan komşuları yaralı halde buldu
        Silah sesi duyan komşuları yaralı halde buldu
        İş makinesinden düşen 3 işçi yaralandı
        İş makinesinden düşen 3 işçi yaralandı
        Kocaelispor'un TFF nezdinde icra takip dosyası kalmadı
        Kocaelispor'un TFF nezdinde icra takip dosyası kalmadı