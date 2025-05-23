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        Kocaeli'de 1620 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Kocaeli'de 1620 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:07 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:07
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        Kocaeli'de 1620 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        Kocaeli'de 1620 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze ve Dilovası ilçelerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, 1620 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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