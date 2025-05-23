Kocaeli'de istinat duvarından alt sokağa düşen otomobil asılı kaldı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

B.H. idaresindeki 34 JT 9189 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Eskihisar mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki demir korkulukları aşarak istinat duvarından 1461 Sokak'a düştü.

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