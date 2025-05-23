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        Kocaeli'de istinat duvarından alt sokağa düşen otomobil asılı kaldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, istinat duvarından düşerek asılı kalan otomobil 4 araca zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:33 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:33
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        Kocaeli'de istinat duvarından alt sokağa düşen otomobil asılı kaldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, istinat duvarından düşerek asılı kalan otomobil 4 araca zarar verdi.

        B.H. idaresindeki 34 JT 9189 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Eskihisar mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki demir korkulukları aşarak istinat duvarından 1461 Sokak'a düştü.

        İstinat duvarıyla araçlar arasında asılı kalan ve park halindeki 4 araca zarar veren otomobilin sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü ambulansta tedavi edilirken, asılı kalan otomobil kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.

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