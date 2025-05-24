Dilovası'nda başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Dilovası Yıldızları ile Buluşuyor" etkinliğinde, akademik, spor ve sanat alanlarında başarılı 262 öğrenciye ödül verildi.

GEBKİM OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu, GEBKİM OSB Başkanı İbrahim Vefa Aracı ile ödül alan öğrenciler katıldı.

Kaymakam Kubilay, burada yaptığı konuşmada, eğitimde birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, milli ve manevi duygulara bağlı, ülkesini ve vatanını seven gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Geç kalınmış bir eğitimin telafisinin olamayacağını, bu ciddiyet ve kararlılıkla eğitime özen gösterdiklerini dile getiren Kubilay, Dilovası'nın eğitimde, sporda, kültür ve sanatta marka şehir olabilmesi için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da gençlerin ilçenin umudu ve aydınlık yarınları olduğunu ifade ederek, "Onların eşsiz hayalleriyle vizyonumuzu şekillendiriyor, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için canla başla mücadele ediyoruz." dedi.