Eskrimde alt yaş gruplarında Kılıç Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ilgın Güçlüer Sürekçigil, AA muhabirine, sporu sevdirmek amacıyla düzenledikleri şampiyonanın, yıldız milli takım seçmeleri için ayrı öneme sahip olduğunu kaydetti.

Darıca İlçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu ile Darıca Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde 56 ilden 769 sporcu katılıyor.

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