İHH Dilovası Şubesi açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Dilovası şubesi törenle açıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki binada hizmet verecek şubenin açılış törenine katılan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İHH'nın ilçede faaliyete başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

İHH'nın ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatacağından emin olduklarını söyleyen Ömeroğlu, şubenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Törende konuşan İHH Dilovası Şube Başkanı Nihat Kocabay da Dilovası'na güzel hizmetleri olacağını belirterek,"Bu şubemiz sadece bir bina değil; bir sevgi ocağı, bir umut istasyonu, bir insanlık mektebi olacaktır. Biz inanıyoruz ki iyilik çoğaldıkça büyür ve bu topraklarda yetişen gönüllüler, dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine umut olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Kaymakam Metin Kubilay, Kocaeli İHH Başkanı İsmail Yeşildal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.