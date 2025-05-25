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        Kocaeli'de fabrika bahçesine sığınan tilki çalışanların ilgi odağı oldu

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikanın bahçesine sığınan tilki, çalışanların ilgi odağı haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:55 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:55
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        Kocaeli'de fabrika bahçesine sığınan tilki çalışanların ilgi odağı oldu
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        Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikanın bahçesine sığınan tilki, çalışanların ilgi odağı haline geldi.

        Köpek seslerinden korktuğu için bahçeden çıkamayan tilkiye "Ürkek" adını veren fabrika çalışanları, tilkinin beslenme ihtiyacını karşılamak için her gece bahçenin çeşitli noktalarına yiyecek ve su bırakıyor.

        Fabrika çalışanlarından Ertuğrul Arpaç, AA muhabirine, tilkinin yaklaşık iki haftadır fabrikanın bahçesinde yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

        Bahçenin sevimli sakininin ilgi odağı olduğunu dile getiren Arpaç, "Bazen bizimle oyun oynuyor ama genelde çekingen davranıyor. Ona zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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