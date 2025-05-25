Kocaeli'de fabrika bahçesine sığınan tilki çalışanların ilgi odağı oldu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikanın bahçesine sığınan tilki, çalışanların ilgi odağı haline geldi.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikanın bahçesine sığınan tilki, çalışanların ilgi odağı haline geldi.
Köpek seslerinden korktuğu için bahçeden çıkamayan tilkiye "Ürkek" adını veren fabrika çalışanları, tilkinin beslenme ihtiyacını karşılamak için her gece bahçenin çeşitli noktalarına yiyecek ve su bırakıyor.
Fabrika çalışanlarından Ertuğrul Arpaç, AA muhabirine, tilkinin yaklaşık iki haftadır fabrikanın bahçesinde yaşamını sürdürdüğünü belirtti.
Bahçenin sevimli sakininin ilgi odağı olduğunu dile getiren Arpaç, "Bazen bizimle oyun oynuyor ama genelde çekingen davranıyor. Ona zarar gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.
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