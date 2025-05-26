İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması için denize 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı.

Gölcük ilçesi Ulaşlı Sahili'nde düzenlenen "9. İzmit Körfezi Balık Salımı ve 2. İzmit Körfezi Yapay Resif Bırakma" programında, 2 bin çipura, 2 bin levrek ve 2 bin kalkan denize salındı.

Ayrıca balıklara yuva görevini üstlenen 100 yapay resif de vinç ve dalgıçların yardımıyla denize yerleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, çocuklar denize girebilsin, doğada gönüllerince yaşayabilsin diye bu tarz faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

Kente kurulan arıtma tesisleriyle denizin kirlenmesine engel olduklarını vurgulayan Büyükakın, "Bir taraftan dip çamuru temizliğiyle kirlenmiş olanı denizden temizliyoruz. Bir taraftan da uzun yıllardır devam eden balıklandırma faaliyetleri yapıyoruz. Nehirlerde de aynısını yapıyoruz ve bunu rastgele faaliyet olarak yürütmüyoruz." dedi.

Büyükakın, denize salınan balıkların üzerine takip cihazı yerleştirdiklerini anlatarak, burada bilimsel olarak hangi neticeler alındığının takibini yapabildiklerini ve sonrasındaki faaliyetler için öngörüye sahip olabildiklerini kaydetti.