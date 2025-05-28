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        Kocaeli'de dönercide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir dönercide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 22:35 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:35
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        Kocaeli'de dönercide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir dönercide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan dönercinin işletmecisi Halim D. ile Seçkin Y. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Halim D, tabancayla Seçkin Y'ye ateş etti.

        Seçkin Y. kolundan ve bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Seçkin Y, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan Halim D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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