Başiskele'de deniz ve kıyı temizliği yapıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında deniz ve kıyı temizliği yapıldı.

Başiskele'de faaliyet gösteren bir liman işletmesi koordinesinde her yıl geleneksel gerçekleştirilen çevre yürüyüşü ve deniz temizlik etkinliğine, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Mesut Önem katıldı.

Büyükşehir Belediyesi deniz yüzeyi temizleme tekneleri, deniz polisi ekipleri, liman işletmesinin dalgıç ekibi ile Başiskele Belediyesi çöp toplama araçlarınca gerçekleştirilen etkinlikte, otomobil lastikleri, cam şişeler, demir ve plastik atıklar ile kamp şemsiyesi gibi bir tona yakın atık denizden çıkarıldı.

Vali Yardımcısı Gültekin, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak şehri daha yaşanabilir kılmak için ortak projeler yürüttüklerini belirterek, sanayi tesisleri ve evsel atıkların arıtılması konusunda hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.