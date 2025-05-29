Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Başiskele'de deniz ve kıyı temizliği yapıldı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında deniz ve kıyı temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başiskele'de deniz ve kıyı temizliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında deniz ve kıyı temizliği yapıldı.

        Başiskele'de faaliyet gösteren bir liman işletmesi koordinesinde her yıl geleneksel gerçekleştirilen çevre yürüyüşü ve deniz temizlik etkinliğine, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Mesut Önem katıldı.

        Büyükşehir Belediyesi deniz yüzeyi temizleme tekneleri, deniz polisi ekipleri, liman işletmesinin dalgıç ekibi ile Başiskele Belediyesi çöp toplama araçlarınca gerçekleştirilen etkinlikte, otomobil lastikleri, cam şişeler, demir ve plastik atıklar ile kamp şemsiyesi gibi bir tona yakın atık denizden çıkarıldı.

        Vali Yardımcısı Gültekin, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak şehri daha yaşanabilir kılmak için ortak projeler yürüttüklerini belirterek, sanayi tesisleri ve evsel atıkların arıtılması konusunda hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis'e gelecek
        İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis'e gelecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti

        Benzer Haberler

        21 bin 600 litre sahte madeni yağ ele geçirildi
        21 bin 600 litre sahte madeni yağ ele geçirildi
        Kocaeli'de 21 bin 600 litre sahte madeni yağ ele geçirildi
        Kocaeli'de 21 bin 600 litre sahte madeni yağ ele geçirildi
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de dönercide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de dönercide çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        DÜZELTME - "Kocaeli'de imal edilen balıkçı gemisi suya indirildi" başlıklı...
        DÜZELTME - "Kocaeli'de imal edilen balıkçı gemisi suya indirildi" başlıklı...
        Uyuşturucuya özendirmekle suçlanan rap şarkıcısı tahliye edildi
        Uyuşturucuya özendirmekle suçlanan rap şarkıcısı tahliye edildi