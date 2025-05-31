Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde ölü yunus yavrusu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde ölü yunus yavrusu bulundu.

        Ereğli Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yürüyüş yapanlar, sahilde hareketsiz yunus yavrusu olduğunu fark etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Karamüsel Belediyesine bağlı ekipler, denizden çıkardıkları ölü yunus yavrusunu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        İncelemenin ardından hayvanın gömüleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de aile sağlığı merkezinde görevli doktor darbedildi
        Kocaeli'de aile sağlığı merkezinde görevli doktor darbedildi
        Kocaeli'de aile hekimi darbedildi; gözaltına alınan saldırgan serbest
        Kocaeli'de aile hekimi darbedildi; gözaltına alınan saldırgan serbest
        Metruk yapının yıkımı sırasında bitişikteki 3 bina hasar gördü
        Metruk yapının yıkımı sırasında bitişikteki 3 bina hasar gördü
        Kocaeli'yi metroya kavuşturacak projede çalışmalar sürüyor
        Kocaeli'yi metroya kavuşturacak projede çalışmalar sürüyor
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de istinat duvarından düşerek asılı kalan otomobilin sürücüsü yaral...
        Kocaeli'de istinat duvarından düşerek asılı kalan otomobilin sürücüsü yaral...