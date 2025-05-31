Kocaeli'de ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Karamüsel Belediyesine bağlı ekipler, denizden çıkardıkları ölü yunus yavrusunu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ereğli Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yürüyüş yapanlar, sahilde hareketsiz yunus yavrusu olduğunu fark etti.

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