Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Kocaeli kongresinde konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Müslüman ülkeler ellerindeki imkanları, stratejik kaynakları zulme ve sömürüye karşı yaptırım gücü olarak kullanacaklar. Bunları yaptırım gücü olarak kullandığımız zaman Amerika'nın da İsrail'in de bu zulümlere son verip bizimle masaya oturmaktan başka çaresi kalmayacak." dedi.

Partisinin Kocaeli 3. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.

Erbakan, bütün dünyadaki ezilenlerin derdini taşıdıklarını belirterek, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın ortaya koyduğu D-60 hedefinin hayata geçirilmesi, 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelerek ortak hareket etmesi, ortak karar alması, ortak adım atmasının sağlanması gerektiğini anlattı.

Müslüman ülkelerin bünyelerinde barındırdıkları doğal zenginliklere değinen Erbakan, şöyle devam etti:

"Cenab-ı Allah bu Müslüman ülkelere dünyanın en büyük nimetlerini vermiş. Dünyadaki petrolün üçte ikisi Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki doğal gazın yüzde 55'i Müslüman ülkelerin elinde. Dünya su kaynaklarının yarısı Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki uranyum kaynaklarının yüzde 40'ı Müslüman ülkelerin elinde. Uranyum olmadan nükleer enerji diye bir şey olamaz. Doğal gaz, petrol ve su olmadan yaşamın devam etmesi mümkün olamaz. İşte Müslüman ülkeler ellerindeki imkanları, stratejik kaynakları zulme ve sömürüye karşı yaptırım gücü olarak kullanacaklar. Bunları yaptırım gücü olarak kullandığımız zaman Amerika'nın da İsrail'in de bu zulümlere son verip bizimle masaya oturmaktan başka çaresi kalmayacak Allah'ın izniyle."