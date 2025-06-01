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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Kocaeli kongresinde konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Müslüman ülkeler ellerindeki imkanları, stratejik kaynakları zulme ve sömürüye karşı yaptırım gücü olarak kullanacaklar. Bunları yaptırım gücü olarak kullandığımız zaman Amerika'nın da İsrail'in de bu zulümlere son verip bizimle masaya oturmaktan başka çaresi kalmayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 17:36 Güncelleme: 01.06.2025 - 17:36
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Kocaeli kongresinde konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Müslüman ülkeler ellerindeki imkanları, stratejik kaynakları zulme ve sömürüye karşı yaptırım gücü olarak kullanacaklar. Bunları yaptırım gücü olarak kullandığımız zaman Amerika'nın da İsrail'in de bu zulümlere son verip bizimle masaya oturmaktan başka çaresi kalmayacak." dedi.

        Partisinin Kocaeli 3. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.

        Erbakan, bütün dünyadaki ezilenlerin derdini taşıdıklarını belirterek, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın ortaya koyduğu D-60 hedefinin hayata geçirilmesi, 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelerek ortak hareket etmesi, ortak karar alması, ortak adım atmasının sağlanması gerektiğini anlattı.

        Müslüman ülkelerin bünyelerinde barındırdıkları doğal zenginliklere değinen Erbakan, şöyle devam etti:

        "Cenab-ı Allah bu Müslüman ülkelere dünyanın en büyük nimetlerini vermiş. Dünyadaki petrolün üçte ikisi Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki doğal gazın yüzde 55'i Müslüman ülkelerin elinde. Dünya su kaynaklarının yarısı Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki uranyum kaynaklarının yüzde 40'ı Müslüman ülkelerin elinde. Uranyum olmadan nükleer enerji diye bir şey olamaz. Doğal gaz, petrol ve su olmadan yaşamın devam etmesi mümkün olamaz. İşte Müslüman ülkeler ellerindeki imkanları, stratejik kaynakları zulme ve sömürüye karşı yaptırım gücü olarak kullanacaklar. Bunları yaptırım gücü olarak kullandığımız zaman Amerika'nın da İsrail'in de bu zulümlere son verip bizimle masaya oturmaktan başka çaresi kalmayacak Allah'ın izniyle."

        Erbakan, hedeflerinin bu zenginlikleri kullanarak yeni düzeni oluşturmak olduğunu dile getirerek, "2 milyarlık İslam aleminin alım gücü, muazzam pazar potansiyeli, petrolün, suyun ve doğal gazın yaptırım gücü, uranyumun, lityumun, diğer stratejik madenlerin yaptırım gücü, bunlar ortaya konulduğu zaman Amerika'yı da İsrail'i de dize getireceğiz ve böylece Gazze'deki, Arakan'daki, Keşmir'deki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin kurtuluşunu da Türkiye'den başlatacağız." diye konuştu.

        Kongrede, Ahmet Emre Aydın yeniden il başkanlığına seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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