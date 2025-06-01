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        Kocaeli'de 3 motosikletin kayganlaşan yolda devrilmesi kask kamerasınca kaydedildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, devrilen 3 motosikletin sürücülerinin yaralandığı kaza, kask kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:23 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:23
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        Kocaeli'de 3 motosikletin kayganlaşan yolda devrilmesi kask kamerasınca kaydedildi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, devrilen 3 motosikletin sürücülerinin yaralandığı kaza, kask kamerasınca görüntülendi.

        D-130 kara yolu İzmit istikametinde seyreden bir grup motosikletliden 3'ü, Ulaşlı Mahallesi mevkisinde su akması nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

        Motosikletlerle bir süre yolda sürüklenen sürücüler yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı, grubu takip eden bir başka motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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