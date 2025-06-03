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        Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 01:38 Güncelleme: 03.06.2025 - 01:38
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        Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kara yolunun Tatlıkuyu mevkisinde, İstanbul yönünde seyreden M.B. idaresindeki 34 GDY 388 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

        Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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