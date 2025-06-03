Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 01:47 Güncelleme: 03.06.2025 - 01:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Kutluca mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 81 AAC 004, 34 FGK 420 ve 06 EFM 491 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kazada, 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Kurultayı soruşturmasında 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı soruşturmasında 12 kişiye hapis istemi
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Starmer'dan savaşa hazırlık açıklaması
        Starmer'dan savaşa hazırlık açıklaması
        Donald Trump: Uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceğiz
        Donald Trump: Uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceğiz
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Bakan Fidan'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 3 otomobil çarpıştı; 12 yaralı
        Kocaeli'de 3 otomobil çarpıştı; 12 yaralı
        Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Demet Akalın'ın kuzeni toprağa verildi
        Demet Akalın'ın kuzeni toprağa verildi
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, tramvay hattının test sürüşü...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, tramvay hattının test sürüşü...
        Kocaeli'de "CLIMPS Yerel Politika Etki Forumu ve Gençlik Çalıştayı" düzenle...
        Kocaeli'de "CLIMPS Yerel Politika Etki Forumu ve Gençlik Çalıştayı" düzenle...
        Üst geçidin asansörüne zarar verdi; o anlar kamerada
        Üst geçidin asansörüne zarar verdi; o anlar kamerada