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        Kocaeli Valisi Aktaş, "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası" kapsamında protokoller imzaladı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası" kapsamında eğitim yatırımlarının protokollerini imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:33 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:33
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        Kocaeli Valisi Aktaş, "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası" kapsamında protokoller imzaladı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası" kapsamında eğitim yatırımlarının protokollerini imzaladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Entegre AŞ'nin desteğiyle gerçekleşecek destek kampanyası için protokoller imza altına alındı.

        Protokol kapsamında 28 Haziran Mahallesi'ndeki 604 metrekarelik alana inşa edilecek İzmit Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu, toplantı salonu, idari odalar ve 4 dersliği kapsayacak.

        İzmit Yıldız Entegre Özel Eğitim Anaokulu ve 80 okul için 13 bin 863 metrekarelik parke kaplamasının protokolleri, Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Yıldız Entegre Pazarlama Direktörü Bengü Metin tarafından imzalandı.

        Vali Aktaş, protokollerin Kocaeli'ye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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