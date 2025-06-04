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        Kocaeli'de şantiye deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:44
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        Kocaeli'de şantiye deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Ataevler Mahallesi'nde tamamlanan bir sitenin şantiye alanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İçerisinde boya ve benzeri kimyasal maddeler bulunan depodaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, yanındaki iki katlı prefabrik yapıda da hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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