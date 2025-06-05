Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde palet üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Cadde güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Aile tatili
        Aile tatili
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Kurbanlık boğa çıktığı garaj çatısı çökünce otomobilin üzerine düştü
        Kurbanlık boğa çıktığı garaj çatısı çökünce otomobilin üzerine düştü
        Kocaeli'de kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelere koştu
        Kocaeli'de kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelere koştu
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, bayram namazını İzmit'te kıl...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, bayram namazını İzmit'te kıl...
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de silahlı çatışmaya karışan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Kocaeli'de silahlı çatışmaya karışan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı ile g...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı ile g...