Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde palet üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Cadde güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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