Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde palet üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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