Kocaeli'den kısa kısa

Bayramlaşma öncesinde konuşan Kaymakam Kara, kente büyük onur ve şerefle 5 yıl boyunca hizmet etmeye çalıştığını belirterek, burada güzel anılar ve hatıralar biriktirdiğini ifade etti.

Heyet daha sonra Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki programa geçti. Merkezdeki etkinliğe Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, siyasi ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar, daire amirleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe protokolü, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığı, çocuk yuvası ve polis merkez amirliğindeki çalışanlarla bayramlaştı.

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