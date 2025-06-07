Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        İlçe protokolü, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığı, çocuk yuvası ve polis merkez amirliğindeki çalışanlarla bayramlaştı.

        Heyet daha sonra Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki programa geçti. Merkezdeki etkinliğe Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, siyasi ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar, daire amirleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından katılımcılar bayramlaştı.

        - Gölcük

        Gölcük ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'ndaki programa Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar bayramlaştı.

        - Darıca

        Darıca ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma gerçekleştirildi.

        Çınaraltı mevkinde gerçekleştirilen törene, İstanbul Kağıthane Kaymakamlığına atanan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Bayramlaşma öncesinde konuşan Kaymakam Kara, kente büyük onur ve şerefle 5 yıl boyunca hizmet etmeye çalıştığını belirterek, burada güzel anılar ve hatıralar biriktirdiğini ifade etti.

        Katılımcılar daha sonra bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?

        Benzer Haberler

        Kıyma makinesine elini kaptıran market çalışanı yaralandı
        Kıyma makinesine elini kaptıran market çalışanı yaralandı
        Kurbanlık boğa çıktığı garaj çatısı çökünce otomobilin üzerine düştü
        Kurbanlık boğa çıktığı garaj çatısı çökünce otomobilin üzerine düştü
        Kocaeli'de kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelere koştu
        Kocaeli'de kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelere koştu
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, bayram namazını İzmit'te kıl...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, bayram namazını İzmit'te kıl...
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de silahlı çatışmaya karışan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Kocaeli'de silahlı çatışmaya karışan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı