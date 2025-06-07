Kocaeli'de elini kıyma makinesine kaptıran market çalışanı hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi'nde bulunan bir markette çalışan S.K. (21), elini kıyma makinesine kaptırdı.
İş yerindeki arkadaşlarının durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eli makineden kurtarılan yaralı çalışan, tedavisi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
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