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        Kocaeli'de elini kıyma makinesine kaptıran market çalışanı hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:56 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:56
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        Kocaeli'de elini kıyma makinesine kaptıran market çalışanı hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi'nde bulunan bir markette çalışan S.K. (21), elini kıyma makinesine kaptırdı.

        İş yerindeki arkadaşlarının durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eli makineden kurtarılan yaralı çalışan, tedavisi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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