Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde bir bungalov işletmesinde A.A. ile S.B.B. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bacağına mermi isabet eden S.B.B, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, A.A’yı olay yerinde gözaltına aldı.
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