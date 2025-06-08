Kocaeli'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde dün, F.İ'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edilmiş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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