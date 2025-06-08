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        Kocaeli'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 23:50 Güncelleme: 08.06.2025 - 23:50
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        Kocaeli'de yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, F.İ'yi tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen M.T'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde dün, F.İ'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edilmiş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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