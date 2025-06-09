Anadolu Otoyolu'nda 7 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında

Bu arada, kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, cipin bariyerlere çarparak devrilmesi yer alıyor.

Kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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