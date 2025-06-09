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        Bayram tatili dönüşü, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında yoğunluk yaşanıyor

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:27
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        Bayram tatili dönüşü, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında yoğunluk yaşanıyor
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi ile Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

        Bayramın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle İstanbul istikametinde başlayan akıcı yoğunluk devam ediyor.

        İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Kuzey Gişeleri sonrası Sevindikli mevkisine kadar etkili oluyor.

        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinin Bekirdere Rampası mevkisinde başlayan yoğunluk Gültepe Tüneli çıkışına kadar etkisini gösteriyor.

        - Bolu

        Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde de trafikte yoğunluğu yaşanıyor.

        Akıcı yoğunluğun yaşandığı bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

        Otoyolun Köroğlu rampasında zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

        Karayolları ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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