Bayram tatili dönüşü, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında yoğunluk yaşanıyor

Karayolları ve jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Kuzey Gişeleri sonrası Sevindikli mevkisine kadar etkili oluyor.

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