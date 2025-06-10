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        Kocaeli'nin Eşme eriği tezgahlara indi

        Kocaeli'de yetişen Eşme eriği, hasadının başlamasıyla tezgahlara indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:50
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        Kocaeli'nin Eşme eriği tezgahlara indi
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        Kocaeli'de yetişen Eşme eriği, hasadının başlamasıyla tezgahlara indi.

        Kocaeli'den Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilen Eşme eriği, ağırlıklı olarak Sapanca Gölü'nün kıyısındaki Eşme Mahallesi'nde üretiliyor.

        Mayıs ayının sonlarına doğru Eşme eriğinin üretildiği bahçelerde hasat hareketliliğinin başlamasıyla üreticiler topladıkları erikleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ulaştırıyor.

        Eşme eriği üreticisi Mazhar Aşkın, gazetecilere, "Erik üreticisiyim. Heyecanlı şekilde eriği toplamakla meşgulüz. Süreç yaklaşık iki ay sürüyor. Bir yıl bakımlarını güzel şekilde gerçekleştirdik. Güzel bir sezon geçmesini diliyorum." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a verdiği gübre desteğinden dolayı teşekkür eden Aşkın, "Yaklaşık 60 dönüm araziden 60 ton erik çıkarıyorum. Eskiden ayvası ile meşhur olan Eşme'miz, şimdi de eriğiyle meşhur olmuştur."

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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