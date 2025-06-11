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        Kocaeli'de ev yangını söndürüldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 08:40 Güncelleme: 11.06.2025 - 08:40
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        Kocaeli'de ev yangını söndürüldü
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Piri Reis Mahallesi Akgün Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evin çevresindeki otluk alanın da tutuşmasına neden olan yangına müdahale etti.

        Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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