Kartepe'de "Gastronomi Festivali" düzenlenecek

Kartepe Belediyesi tarafından organize edilen Gastronomi Festivali, 14-15 Haziran'da yapılacak.

Dumlupınar Mahallesi'nde bir restoranda düzenlenen tanıtım programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçenin sadece doğasıyla değil, lezzet kültürüyle de öne çıkması gerektiğini söyledi.

Kartepe'nin Anadolu kültürünü yaşatmaya devam ettiğini belirten Kocaman, doğal güzelliklerin yanı sıra gastronomide sahip oldukları zenginliklerin de öne çıkmasını istediklerini kaydetti.

Kocaman, Kartepe'de birçok farklı mutfağı barındıklarını vurgulayarak, "Birçok festival yaptık. Bunları sadece bir isme indirmek çok doğru değil çünkü bizim içimizde Karadeniz kültürü, Çerkes kültürü, Manav kültürü, Macar kültürü ve Güneydoğu kültürü var. Bunların hepsinin çok zengin gastronomisi var." diye konuştu.

Vatandaşları festivale davet eden Kocaman, "Orada farklı lezzetleri tadalım ve bunların yapımına ortak olalım." ifadelerini kullandı.

Programa, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul ve üniversite öğrencileri katıldı.