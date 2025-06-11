Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:31 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ve Gebze'de bazı vatandaşlar, kendilerini polis olarak tanıtan kişilere 950 bin lira değerinde ziynet eşyası verdi.

        Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak

        Benzer Haberler

        Kendisini polis olarak tanıtıp 950 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı; tutukla...
        Kendisini polis olarak tanıtıp 950 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı; tutukla...
        Kocaeli'de, denizde kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi
        Kocaeli'de, denizde kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi
        Kocaeli'de öğrencilerin bilime ilgisini artırmaya yönelik etkinlik düzenlen...
        Kocaeli'de öğrencilerin bilime ilgisini artırmaya yönelik etkinlik düzenlen...
        Sanatçılar, menajer Haluk Şentürk'ün annesinin cenazesine katıldı
        Sanatçılar, menajer Haluk Şentürk'ün annesinin cenazesine katıldı
        Kocaeli'de denizin kıyısı turuncuya büründü
        Kocaeli'de denizin kıyısı turuncuya büründü
        Kartepe'de "Gastronomi Festivali" düzenlenecek
        Kartepe'de "Gastronomi Festivali" düzenlenecek